Indagado com relação até onde esse time do Atlético poderá chegar, Jorge Sampaoli respondeu com uma nova dúvida: “Não sei”. Em seguida, explicou o porquê dessa incógnita.

“Porque depende do Atlético, da fortaleza e da ilusão que nos dá essa disputa. Mas realmente não poderia dizer com certeza o que vai acontecer. Será a jogo a jogo, e cada circunstância, alta intensidade e pressão. Temos que somente trabalhar e pensar em cada partida”, ressaltou o técnico alvinegro.

Neste domingo (17), o Galo sobrou em campo e venceu o Atlético-GO, com facilidade, no Mineirão. No entanto, o comandante fez questão de exaltar a força do adversário e valorizar o 16° triunfo de seu time no campeonato.

"Sabíamos que este rival era muito duro. Fez grandes jogos, pela garra e pela coragem atuando fora. Eu valorizo muito essa vitória e a forma como ela veio. Nosso time tem que ganhar desta forma, ganhar de qualquer forma, sonhar jogando desta forma", disse.

O próximo desafio do Atlético será na quarta-feira (20), às 19h15, contra o Grêmio, na Arena Grêmio, pela 31ª rodada.

A equipe preta e branca aparece com 53 pontos, quatro a menos que o líder São Paulo.