O Kartódromo RBC Racing, em Vespasiano, recebeu sábado terceira rodada dupla do Campeonato Mineiro de Kart. As provas, válidas pela quinta e sexta etapas do estadual, reuniram 75 pilotos e registraram a estreia da Copa Bamaq, destinada exclusivamente à clientes das marcas Mercedes-Benz e Porsche.

As categorias Cadete e Mirim correram juntas e registraram um grid com sete participantes. Com o tempo de 1m03s282 Lucas Moura registrou a pole-position geral. Em ambas as provas, muito pressionado, ele conseguiu se destacar nos momentos decisivos e venceu. Heitor Vasconcelos foi o segundo e Miguel Máximo, o terceiro. Na Mirim Enzo Azevedo foi o nome do dia superando Oliver Gonçalves.

A Super Sprinter reuniu um bom grid com 16 participantes dentre Júnior e Sênior. A pole-position geral foi de Fernando Buzollo, com 55s886. Nas corridas, Buzollo soube impor um bom ritmo para vencer as duas provas deixando em segundo Clemente Faria Júnior e, em terceiro, Flávio Costa Martins. Na Júnior a vitória ficou com Lucas Staico. Fazendo a sua estreia na categoria Luca Neuenschwander ficou em segundo e Pedro Sousa na terceira posição.

F4 e F4 Júnior também correram juntas. A pole-position geral ficou com Quim Marques, da Júnior, com 59s049. Nas corridas, porém, de forma espetacular Helena Melo, a única garota de todo o evento, foi unânime vencendo as duas corridas com direito a melhor volta da prova em ambas as oportunidades. Quim Marques foi o segundo e João Vitor Ladeira, o terceiro. Na divisão principal o nome do dia foi o de Antônio de Pádua, seguido por Humberto Alves e Théo Guedes.

O Mineiro de Super Kart Indoor mais uma vez reuniu pilotos amadores em uma competição oficial. Com 22 participantes, os 15 primeiros tempos ficaram separados apenas por oito décimos de segundo. A pole foi de Cacau Nunes com o tempo de 1m08s827. Cacau venceu a primeira corrida e Marconi Abreu, a segunda. Pela soma dos resultados, porém, Joanes Gouvea foi o primeiro lugar no pódio com Cláudio Junqueira em segundo e Marcelo Silva em terceiro.

O Projeto Piloto do Futuro, iniciativa do RBC Racing que recebe crianças para, gratuitamente, darem suas primeiras aceleradas, graduou mais uma turma. A corrida foi composta por 8 pilotos e a vitória ficou com João Paulo de Paoli.

Copa Bamaq

Anunciada em janeiro como a maior novidade do Mineiro de Kart a Copa Bamaq abriu seu calendário no fim de semana. A competição, realizada pelas concessionárias das marcas Mercedes-Benz e Porsche é destinada exclusivamente aos clientes de ambas as marcas.

Para participar os pilotos precisam levar apenas os capacetes, uma vez que a organização providencia desde o macacão até a montagem e manutenção dos karts. Outro detalhe interessante é que, pela primeira vez em Minas Gerais, os karts da Copa Bamaq utilizam as carenagens grandes, típicas das disputas das 500 Milhas da Granja Viana.

Os competidores da Copa Bamaq podem, ainda, desfrutar de um lounge especialmente preparado para eles e seus convidados com serviço de buffet, mobiliário diferenciado e até mesmo DJ.

Na pista 11 karts participaram deste primeiro evento, dominado por Marco Túlio Santana. Com a experiência de várias competições de kart amador o piloto conseguiu se sobressair e vencer as duas provas do dia. Rodrigo Mercadante foi o segundo e Eduardo Dias, o terceiro.

O Mineiro de Kart retorna às atividades no dia 18 de maio para as disputas da quarta e penúltima rodada da temporada.