Na partida desta quarta-feira (20) contra a Caldense, às 21h30, no Mineirão, no encerramento da etapa classificatória do Módulo I Campeonato Mineiro, Mano Menezes busca uma marca importante: nunca perdeu um jogo na primeira fase do Estadual.

Mano participa da primeira fase do Estadual pela terceira vez, e nas 32 partidas já disputadas, o Cruzeiro nunca saiu de campo derrotado, somando 23 vitórias e nove empates.

Apesar da invencibilidade, apenas em um dos três anos o Cruzeiro foi o líder da fase classificatória com seu atual treinador. Isso aconteceu no ano passado e foi fator decisivo para a conquista do título, garantido pela Raposa com o uso do critério de desempate na final (vitória e derrota pela mesma diferença de gols).

Se não perder para a Caldense, sendo que só uma vitória assegura a segunda posição sem depender do resultado do América contra o Guarani, no Independência, Mano fecha os três anos seguidos sem derrota na primeira fase do Estadual, algo que outros dois treinadores, que viveram o mesmo período, não conseguiram.

Adilson Batista comandou o Cruzeiro nos Mineiros de 2008, 2009 e 2010. E nos 33 jogos disputados, perdeu quatro, sendo que passou invicto apenas na edição intermediária.

Marcelo Oliveira quase alcançou, em 2013, 2014 e 2015, os 33 jogos de invencibilidade que Mano busca hoje. Mas na última rodada da etapa classificatória de 2015 o Cruzeiro perdeu para o Tombense por 2 a 1, no Mineirão.

Esta foi a última derrota cruzeirense na primeira fase do Mineiro, pois em 2016, com Deivid, o time passou invicto.

A partir das quartas, que o Cruzeiro disputa no próximo sábado (23), no Mineirão, contra adversário ainda indefinido, Mano passa a buscar outra marca: chegar em três finais consecutivas e faturar o bi estadual.