Com a vitória conquistada nesta terça-feira (20) sobre o Brasil de Pelotas, por 3 a 1, o América chegou aos 32 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro e viu as chances de acesso à elite chegarem a 70,4%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.

Ainda de acordo com os dados da UFMG, o risco do Coelho ser rebaixado já praticamente não existe. No momento, o alviverde tem 20% de chances de ser o campeão; a Chapecoense, líder, aparece com 36%, e o Cuiabá, vice, tem 24,5%.

No próximo sábado (24), a partir das 21h, o time comandado por Lisca recebe o 11º colocado, o Confiança, na Arena Independência, em duelo válido pela 18ª rodada.