Com as contusões e suspensões de seus colegas de meio-campo, o volante Jair tem sido o terceiro nome do setor de contenção, sempre a primeira opção do técnico Levir Culpi quando Adilson e Zé Welison não podem jogar.

Uma das novidades da temporada, o jogador gaúcho vestirá novamente a camisa de titular na partida deste domingo, contra o Tupynambás, no Mineirão, pelas quartas-de-final do Campeonato Mineiro.

Adilson sofreu um trauma no joelho e não poderá jogar e Jair fará dupla com Zé Welison no meio-campo. Ele tem atuado mais desde que o técnico Levir Culpi mudou o posicionamento de Elias, que deixou o meio para jogar pelas laterais.

Com Elias pela direita, ele pôde começar as duas partidas do clube pela Copa Libertadores, diante de Cerro Portenho e Nacional. No primeiro, atuou no lugar de Zé Welison, contundido, e, no segundo, de Adilson, suspenso.

A situação lembra muito as escolhas feitas por Cuca durante a conquista da Libertadores, em 2013. O treinador sempre podia contar com três volantes clássicos - Donizete, Pierre e Josué - e, com um estilo mais pegado, eles sempre estavam jogando.

Além de Elias, o Atlético tem na posição Lucas Cândido e Nathan, que atuaram na posição justamente contra o adversário deste domingo, na quarta-feira. Meia mais ofensivo, Nathan tem sido usado mais como defensor neste ano.

Lucas Cândido tem entrado pouco em campo, mas recebeu a braçadeira de capitão na partida de meio de semana. Ele estava no grupo campeão das Libertadores, mas foi improvisado como lateral-esquerdo.

Gustavo Blanco, também volante, sofreu grave lesão no joelho esquerdo, durante pré-temporada, e só deverá voltar a campo no final do ano.