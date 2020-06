Felicidade com a chegada de novos reforços e a expectativa de encerrar a temporada 2020 dando alegrias ao torcedor atleticano. Este tem sido o discurso dos atletas durante as entrevistas na Cidade do Galo. Com o lateral-esquerdo Fábio Santos não foi diferente.

"A partir do momento que você contrata jogadores para elevar o nível de trabalho e pensar em coisas maiores, acredito que não tem enxergar coisas negativas. Temos procurado fazer um time forte e este é o momento de fazer estas contratações. Estamos muitos felizes com os reforços que estão chegando. São jogadores de qualidade que chegaram para elevar o nível da competitividade. Que se adequem o mais rápido possível", disse o lateral nesta sexta-feira (26).

"Eles deram muito trabalho quando jogávamos contra, principalmente ali do meu lado. Tomara que todo este estrago que fizeram contra o Atlético, que possam fazer agora do nosso lado", acrescentou, fazendo referência a Keno e Marrony, recém chegados.

Forma de jogar

Perguntado se já treinou como terceiro zagueiro desde a chegada de Sampaoli, Fábio Santos disse que não, mas que esta hipótese já foi conversada com membros da comissão técnica. Para ele, caso aconteça, não será novidade.

"A gente já pensou nisso e já conversou, não diretamente com o Sampaoli. Ele gosta numa saída de bola sair com três zagueiros, utilizando um jogador mais defensivo de lado de campo. Já joguei algumas vezes assim e isso pode acontecer algumas vezes ao longo da temporada", finalizou.