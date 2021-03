Após folga no fim de semana, os jogadores do Atlético se reapresentaram na manhã desta segunda-feira (22) na Cidade do Galo. A grande novidade foi a presença do lateral-esquerdo Guilherme Arana, poupado do duelo contra o Coimbra, disputado na última sexta (19) e vencido pelo Galo por 3 a 0.

A ausência de Arana no jogo da quinta rodada do Campeonato Mineiro se deu pela possibilidade de o jogador estar com o novo coronarívus, já que a esposa, grávida, apresentou sintomas para a doença. Contudo, após novo teste, o lateral testou negativo e acabou sendo liberado para retornar às atividades.

Neste início de temporada, Arana recebeu mini-férias, assim como outros 13 atletas, e ainda não fez sua estreia. Atualmente, Dodô é o dono da posição.