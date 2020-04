O futebol mineiro completa um mês de paralisação na próxima quarta-feira (15). Tivesse seguido o Campeonato Mineiro, que ainda tem duas rodadas da fase classificatória a serem disputadas, o Domingo de Páscoa poderia ter um Atlético x Cruzeiro decidindo quem seria o finalista do Estadual.

Sim, a classificação atual da competição, paralisada por causa da pandemia pelo novo coronavírus, deixa dúvida em relação a esta possibilidade, pois o Galo é quarto colocado e a Raposa, quinta, fora inclusive do G-4, grupo que avança às semifinais. Mas os resultados das duas últimas rodadas poderiam provocar um duelo de mata-mata entre os dois rivais pela presença na decisão.

História

Se Minas Gerais estivesse vivendo a expectativa por um clássico entre Atlético e Cruzeiro no Domingo de Páscoa, isso estaria acontecendo pela 13ª vez, numa história que teve início em 1º de abril de 1934, quando o então Palestra Itália venceu um amistoso disputado em seu antigo estádio, no Barro Preto, por 3 a 1. Isso aconteceu quase 13 anos após o primeiro jogo entre eles.

Oficialmente, os dois foram se enfrentar num Domingo de Páscoa apenas em 21 de abril de 1957, no Independência, confronto válido pelo último Campeonato da Cidade, que no ano seguinte passou a ser de fato Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro, que já tinha deixado o nome Palestra há 15 anos, venceu por 3 a 1.

A primeira vitória do Atlético num clássico jogado na Páscoa foi também no Horto, no quarto jogo entre eles nessa data. Em 22 de abril de 1962, fez 3 a 0, com hat-trick de Osvaldo.

Decisões

O Mineirão já tinha quase 23 anos quando recebeu pela primeira vez um clássico num Domingo de Páscoa. Isso foi em 1988, pelo Campeonato Mineiro. No total, foram apenas quatro jogos entre Atlético e Cruzeiro no Gigante da Pampulha nesta data, mesmo número do Independência. Se eles se enfrentassem no próximo domingo, haveria o desempate, num jogo em que o mando dificilmente deixaria de ser alvinegro.

Inclusive, foi num Domingo de Páscoa que aconteceu aquela que foi a maior goleada do clássico no Mineirão até 2008. Na decisão da Taça dos Campeões de Minas Gerais, em 4 de abril de 1999, o Cruzeiro fez 5 a 1 no Atlético. Este placar foi ser superado nove e dez anos depois, quando a Raposa fez 5 a 0 nas partidas de ida das decisões do Campeonato Mineiro dessas duas temporadas.

O último clássico no Mineirão, num Domingo de Páscoa, foi em 11 de abril de 2004, primeiro jogo da final do Estadual. E o Cruzeiro venceu por 3 a 1, de virada, num dia em que o então garoto Jussiê ofuscou o meia Alex.

Em 2018, a última vez que os dois se enfrentaram na data, a partida também era a ida da decisão do Mineiro. E com show de Ricardo Oliveira e Otero, o Galo venceu, no Independência, por 3 a 1, partida disputada num 1º de abril.

Interior

Os dois rivais já pegaram estrada para jogar clássicos num Domingo de Páscoa. Em 7 de abril de 1996, o Atlético fez 2 a 1, no Ipatingão, em Ipatinga, no Vale do Aço, em partida que decidia o primeiro turno do Campeonato Mineiro.

Com Mineirão e Independência fechados para reforma, atleticanos e cruzeirenses jogaram na Arena do Jacaré, em 8 de abril de 2012, pela fase classificatória do Estadual. Era o primeiro jogo entre eles após o famoso 6 a 1 de 2011, também disputado em Sete Lagoas. O mando de campo era do Galo, que abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas permitiu o empate da Raposa na etapa final com Anselmo Ramon balançando a rede de Renan Ribeiro duas vezes.

Não há como negar que faz aumentar a saudade do futebol quando se percebe que Minas Gerais poderia estar vivendo a véspera de um Atlético x Cruzeiro decisivo.