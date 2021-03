Em uma partida que foi paralisada por quase 20 minutos, devido a uma queda de luz no estádio de Tombos, teve pênalti perdido pelos anfitriões e virada dos visitantes, o Atlético levou a melhor em cima do Tombense, por 2 a 1, nesta quinta-feira (4), no primeiro encontro das equipes desde a final do Campeonato Mineiro de 2020.

Após superar o oponente naquela decisão com dois triunfos (2 a 1 e 1 a 0), o Galo voltou a vencer, desta vez em jogo válido pela segunda rodada desta edição do Estadual.

Com o resultado, o Alvinegro retoma a liderança, jogando o América para o segundo lugar. Os rivais são os únicos que somam seis pontos, cada, mas o time comandado por Lucas Gonçalves aparece na ponta, por ter saldo de gols melhor que o do Coelho (quatro a dois).

O Galo volta as atenções para o duelo com o Uberlândia, no domingo (7), às 20h30, no Mineirão. No mesmo dia, às 10h, no Flávio Guimarães, o Tombense visita o Coimbra.

O jogo

Logo aos 9 minutos, a partida teve que ser paralisada, por conta de uma queda de luz no estádio, só retomando quase 20 minutos depois. E foi só o jogo ser reiniciado que o Tombense largou na frente, com Caíque, aos 28. O Atlético empatou com Marrony, aos 48, e viu Caíque desperdiçar uma cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Alvinegro alcançou a virada graças ao zagueiro Gabriel, aos 12 minutos.

Gabriel marcou o gol da virada do Atlético sobre o Tombense

TOMBENSE 1 X 2 ATLÉTICO

TOMBENSE

Felipe; David, Wesley, Matheus Lopes e João Paulo (Manoel); Rodrigo, Marquinhos (Lucas Falcão) e Jhemerson (Alípio); Keké, Caíque (Willian) e Rubens

Técnico: Bruno Pivetti

ATLÉTICO

Rafael; Mariano, Gabriel, Igor Rabello e Dodô; Dylan Borrero (Neto), Calebe (Júlio) e Zaracho; Sávio (Echaporã), Marrony (Matheus Lima) e Felipe Felício

Técnico: Lucas Gonçalves

DATA: 4 de março de 2021 (quinta-feira)

LOCAL: Almeidão (Tombos)

ARBITRAGEM: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Pablo Almeida da Costa e Marconi Helbert Vieira

CARTÕES AMARELOS: Rubens, Rodrigo e Caíque (Tombense); Zaracho, Júlio e Marrony (Atlético)

GOLS: Caíque aos 28 minutos e Marrony aos 48 do primeiro tempo; Gabriel aos 12 do segundo tempo