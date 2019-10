Um time que se encolheu no setor defensivo e que pouco fez no ofensivo. Assim pode ser traduzido o Atlético, derrotado por 2 a 0 pelo São Paulo, neste domingo (27). O revés, inclusive, foi o 13º da equipe mineira no Campeonato Brasileiro. Com 35 pontos, o Galo estacionou na posição de número 12 e viu a distância para o Z-4 diminuir. O Cruzeiro, primeiro na degola, soma 29.

Após o confronto da 28ª rodada, disputado no Morumbi, o capitão Réver, mais uma vez improvisado como volante, falou sobre mais um resultado ruim do alvinegro na competição mais importante do país.

Sem 'DNA de Atlético', time de Mancini perde para o São Paulo e chega ao 13º revés na elite

"Eu acho que teve muito respeito (ao adversário). A gente poderia ter aproveitado melhor o momento do São Paulo, que não vive uma fase tão boa. Dois erros de saída de bola atrapalharam nosso objetivo", comentou o camisa 4 em entrevista à TV Globo.

"A gente não estava criando, mas a equipe deles também não estava criando tanto. Em duas bolas, resolveram a partida. Agora é pensar no próximo jogo" acrescentou.

Na próxima quarta-feira (30), o Atlético enfrentará a vice-lanterna Chapecoense, na Arena Independência. O duelo das 19h30 será contra a última equipe que o alvinegro conseguiu derrotar fora de casa; o 2 a 1, em 14 de julho, foi o último triunfo atleticano como visitante.