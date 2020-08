Apesar do clássico Atlético 2x1 América ter sido disputado, mais uma vez, com portões fechados, milhares de alvinegros acompanharam a partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro in loco. Contudo, de uma forma diferente. Estampados em totens (bonecos), os torcedores conseguiram estar representados nas cadeiras do Mineirão.

Confira a galeria de fotos e localize o seu rosto ou de conhecidos (dê zoom para ampliar):