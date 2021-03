Diego Tardelli fica no Atlético! Após ter o contrato encerrado no último domingo (28), o atacante de 35 anos aceitou reduzir os vencimentos para seguir no Alvinegro, pelo menos, até o término do Campeonato Mineiro (31 de maio). Fã de Michael Jordan, o camisa 9 tem missão especial nesta que pode ser "A Última Dança" pelo clube no qual se tornou ídolo de milhões.

Com 111 gols anotados com a camisa atleticana, Tardelli é apenas o 15º maior artilheiro da história. Contudo, caso repita o que fez em 2009, quando chegou ao Galo, o atacante dará salto importante e entrará no Top 10. Se anotar os mesmos 16 gols na atual edição do Estadual - ele já fez um -, o jogador igualará a Nívio Gabrich, atleta que defendeu o clube nas décadas de 1940 e 50, autor de 126 tentos e dono do posto de décimo maior goleador. Obiviamente, com mais um, ele se isola na posição.

Recuperado de uma grave lesão no tornozelo, que o tirou de campo por mais de 6 meses, Tardelli terá a chance de mostrar que ainda pode acrescentar ao elenco. Nesta que será sua terceira e última passagem como atleta, ele poderá, maisu ma vez, fazer história pelo Atlético.

Conforme apurou o Hoje em Dia, existe a possibilidade de permanência até o fim da temporada. Isso, inclusive, foi parte da conversa entre jogador e diretoria. Ao que tudo indica, o Mineiro servirá de teste.