O Cruzeiro deu um importante passo para se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. No estádio dos Aflitos, em Recife, a Raposa venceu o Náutico por 1 a 0, na noite desta terça-feira (17), pela 19ª rodada da competição, chegou aos 21 pontos e subiu do 16° para o 14° lugar na classificação.

A equipe estrelada alcançou o triunfo com um gol do centroavante Thiago, em seu primeiro toque na bola, aos 37 minutos do segundo tempo. Mostrando oportunismo, o jovem de 20 anos aproveitou o rebote do goleiro Jefferson, que rebateu para frente uma cobrança de falta de Eduardo Brock.

Foi a chance que os azuis precisavam, em meio a um jogo truncado e pouco inspirado por parte dos dois times.

Mais importante para o Cruzeiro foi conseguir se afastar da zona de rebaixamento, neste momento aberta pelo Londrina, com 16 pontos e que ainda joga na rodada.

O Timbu, por sua vez, segue em péssima fase na competição, chegando ao sexto jogo seguido sem vitória na disputa. Com 30 pontos, o time pernambucano ocupa a sexta colocação, mas tem boas chances de cair na classificação após o desfecho dos outros jogos deste meio de semana.

A equipe celeste volta a campo nesta sexta-feira (20), para encarar o Confiança-SE, às 21h30, no Mineirão.

Já o Náutico entra em campo na próxima terça (24), quando vai enfrentar o CSA, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 0

Jefferson; Hereda (Thássio), Rafael Ribeiro, Camutanga e Rafinha; Rhaldney (Tailson), Djavan e Jean Carlos; Iago (Marciel), Caio Dantas (Paiva) e Vinicius

Técnico: Hélio dos Anjos

CRUZEIRO 1

Fábio; Norberto, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano (Flávio), Rômulo e Giovanni; Bruno José (Wellington Nem), Dudu (Rafael Sóbis) e Marcelo Moreno (Thiago)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA: 17 de agosto de 2021 (terça-feira)

LOCAL: Aflitos

CIDADE: Recife (PE)

MOTIVO: 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

CARTÕES AMARELOS: Djavan (Náutico); Adriano (Cruzeiro)

GOL: Thiago, aos 37 minutos do segundo tempo