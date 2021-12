O zagueiro Thiago Heleno, do Athletico-PR, recebeu o terceiro cartão amarelo e não participará do segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Galo, nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Arena da Baixada.

O motivo da advertência, assinalada pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo, foi a falta cometida em Diego Costa, com a mão, aos dez minutos do primeiro tempo. Neste duelo de ida, o Atlético goleou por 4 a 0, no Mineirão.

Para esta partida no Gigante, também chegaram pendurados o volante Erick e o meia-atacante Nikão, do Furacão, e o meia Zaracho, do Alvinegro, mas eles não levaram cartão.