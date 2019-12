Um dia após o rebaixamento inédito do Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro, Thiago Neves, uma das figuras mais contestadas na temporada pelo torcedor, se pronunciou pela primeira vez desde o seu afastamento, ocorrido na 36ª rodada da Série A de 2019.

O meia deixou claro sua rusga com o atual gestor de futebol da Raposa Zezé Perrella, comentou sobre atuar pelo clube no ano que vem, na Segunda Divisão, reduzindo seu salário, e fez mea-culpa pelos excessos cometidos durante 2019.

"Meu contrato vai até o final do ano que vem. Por mim, eu cumpro meu contrato independente de ter que jogar a Série B. A opção vai ser sempre do Cruzeiro, o Zezé que vai decidir, o presidente que vai decidir, o que eles acharem melhor, nós vamos sentar e conversar e a todo momento pensando no Cruzeiro, não quero pensar no Zezé, não quero pensar em ninguém, o que for melhor pro Cruzeiro, para mim tá bom", disse o camisa 10 em entrevista ao canal Fox Sports.

Thiago Neves, que tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2020, podendo esticar o vínculo em caso de 42 jogos no ano que vem, ainda falou em não negociar mais com Zezé Perrella e prefere falar com quem o jogador considere "mais honesto".

"Eu vi pouca coisa. O Zezé fala tanta coisa que não dá nem para saber o que ele falou o que ele não falou. Para ser bem sincero, eu prefiro nem conversar com ele, sento com outras pessoas que eu acho que talvez são mais honestas e justas e que eu respeito mais. Para ficar no Cruzeiro ano que vem eu toparia sim! (reduzir o salário)", comentou.

Desafeto com Zezé Perrella

Sobre permanecer no Cruzeiro, Thiago Neves condiciona à permanência do gestor de futebol no clube.

"Até pelo que ele falou também. Até por ter colocado toda a responsabilidade em mim. Ele achou que ia chegar mudando o clube, dar um choque em todo mundo e não foi isso que aconteceu. Prometeram um tanto de coisa, pediram a saída do Itair, falaram que ia acertar salário, premiação, e não tiveram nada. Depois que entraram fica muito fácil. Quando que você está fora é muito fácil você xingar, julgar as pessoas. Quando eles entraram, não fizeram nada para mudar a situação. Nada (prometido foi cumprido). Única coisa que foi feita foi a saída do Itair. Falaram que ia acertar tudo e não acertaram nada", contou.

Jogar o último jogo (que acabou sendo o do rebaixamento)

O meia rebateu as acusações de que não jogaria o último jogo caso fosse necessário.

"Não foi nem o Zezé que ligou, foi o Marcelo Djian e é mentira (que o jogador não quis atuar), eu topei jogar! Havia treinado a semana inteira, eu falei que ia jogar, ele (Djian) ficou de ligar mais tarde para dar reposta, ia ver com o Zezé, ver com os jogadores, não sei. Acabaram que não ligaram, eu tava pronto para jogar. Eu tava no Rio e qualquer momento viajava e me apresentava, 10, 11 da manhã, mas eu queria jogar domingo sim", garantiu.

Veja outros pontos importantes da entrevista de Thiago Neves ao Fox Sports.

Racha no elenco

"Não! Por incrível que pareça o elenco tava todo mundo bem, abatido, abalado, mas rachado não! Em momento algum teve uma briga, uma discussão, nosso grupo sempre foi muito fechado. Mas nos últimos meses estava todo mundo de cabeça baixa, abalado mesmo".

Errou de propósito o pênalti contra o CSA?

"No pênalti do CSA, todo mundo acha que eu chutei para fora porque eu quis. Se fosse para fazer isso na minha vida, teria feito com um clube que eu gosto, o Fluminense, na Copa do Brasil. Eu nunca vou fazer isso. Peço desculpas pelo pênalti que eu errei, peço desculpas pelo evento que eu fui no domingo, no dia do jogo contra o Vasco. Tem várias erros que eu cometi que eu reconheço, mas também acho que não são certas coisas que vão atrapalhar minha história e as coisas que conquistamos juntos, eu, torcedores e outros jogadores.

Salário atrasado ajudou no rebaixamento?

"Eu acho que não! Tá atrasado, atrapalha sim, mas na hora que você entra em campo você esquece tudo isso. O Edilson uma vez, em uma reunião, falou uma coisa que é verdade e todo mundo concorda: “ a bola pune”. As coisas quando fora de campo estão tudo (SIC) errado, em campo a bola vai bater na base e vai sair, as coisas estavam erradas com a diretoria, com jogadores e as coisas acabaram atrapalhando".

Análise crítica

"Eu acho que mais comprometimento, talvez. Quando a gente estava ganhando, campeão da Copa do Brasil todo mundo falava, "o grupo estava fechado", estava unido e foi por isso que a gente foi campeão. Na hora que o bicho pegou, que ficou complicado, ninguém falava mais nisso, a gente não se fechou como deveria ser feito e acabou acontecendo isso".

Críticas em TN10 e Fred, e falta de liderança no grupo

"(não faltou) Liderança não! Todo mundo falava, todo mundo tentou ajudar de uma forma ou outra, mas tinha gente que não nos ajudavam dentro de campo. Desde que o Rogério chegou, Rogério montou uma equipe com velocidade, botou a garotada para jogar, mas da forma que tava, com a pressão que estava, eles não iam segurar o rojão. Era um ou outro. Ai ficava muito fácil, quando o resultado não vinha, “o Thiago não faz gol”, “o Fred não faz gol há quanto tempo”, mas é que as outras peças não nos ajudavam. Acho assim, que os medalhões tentaram, fizeram de tudo.. Fábio, Dedé, a gente tentou, a gente conversou.. mas acho que a gente fez muita coisa errada e não foi só isso que fez com que o Cruzeiro caísse".

O que aconteceu depois da fase de grupos da Libertadores?

"Eu acho que no meu pensamento, depois que a gente classificou em segundo geral da Libertadores, a partir dai acho que houve um relaxamento de todos os jogadores. Fomos eliminados pelo River, mesmo fazendo um jogo bom em casa, quase que a gente tirou eles, a partir desse momento a gente estava mal no Brasileiro e o Campeonato Brasileiro você tem que respeitar. O Fábio sempre falou isso, 'Campeonato Brasileiro você não pode deixar de lado, independente do que estiver acontecendo, a competição que você está jogando'. Tinha que ter feito a mesma coisa que o Flamengo fez, monta um elenco bom, para quê poupar jogadores? Acho que planejamento foi errado e infelizmente aconteceu tudo isso".

Explicação sobre poupar jogadores

"Deixa eu corrigir então que vai botar a culpa em cima do Mano, que é meu amigo. Planejamento sim de poupar um outro até porque a prioridade era a Libertadores. Mas a gente concordou também. Eu também alguns jogos queria ser poupado para jogar Libertadores. O erro não é só do Mano, parte dos jogadores também. Ele sempre perguntava quem quer jogar, ou não".