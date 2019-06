O camisa 10 é aquele jogador que faz a diferença e encanta o torcedor. No Cruzeiro esse papel fica com Thiago Neves, que em 2019 assumiu essa numeração após a saída do uruguaio Arrascaeta. E nesse friozinho que faz em BH nesse começo de junho, o meia “fez nevar” no Mineirão na classificação do Cruzeiro às quartas de final da Copa do Brasil em cima do Fluminense.

Thiago Neves foi o autor dos dois gols celestes no empate em 2 a 2 no tempo normal, e, também, fez o gol final, aquele que sacramentou a vaga da Raposa na próxima fase.

“A torcida brinca que quando tem jogo aqui (no Mineirão) que eu vou fazer nevar. Fico feliz mais uma vez, nevou no Mineirão, classificamos e é o que a gente queria”, disse.

O camisa 10 marcou dois gols de pênalti, um no tempo normal e outro nas cobranças que definiram o time celeste como o classificado. Mas, tiros da marca penal não são muito do agrado do jogador.

“Não é muito o meu forte (bater pênaltis). O Mano (Menezes), no segundo pênalti, quando (o árbitro) saiu e foi para o VAR, pediu para que eu assumisse a responsabilidade, tirasse do Sassá. Fui feliz com o pênalti, por ter feito o segundo gol, e pela classificação, que é o que importa”, afirmou, citando o lance em que o atacante Sassá perdeu o pênalti quando o jogo tava 1 a 1.

Com mais de 40 mil pagantes no Mineirão, Thiago Neves agradeceu ao torcedor que enfrentou a noite fria para acompanhar o time na Copa do Brasil.

“O Cruzeiro mereceu pelo segundo tempo, agradecer a todo mundo que veio aí, nos apoiou o tempo inteiro. É isso aí, rapaziada. A gente só passou para as quartas, não ganhamos nada, tem um monte de coisa para melhorar. É continuar na mesma pegada, na mesma humildade, que temos um ano brilhante aí”, finalizou.

Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil acontecerão após a Copa América. As partidas serão realizadas entre 10 e 17 de julho.

O sorteio dos confrontos acontecerá na próxima segunda-feira (10), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Além do Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Bahia, Internacional e Athletico estão classificados.

Falta definir apenas o último time das quartas de final, que sairá do duelo entre Santos e Atlético. O primeiro jogo terminou empatado em 0 a 0. Uma vitória simples de qualquer um dos clubes garante a vaga.