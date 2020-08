O meia Thiago Neves usou sua conta particular no Twitter para desmentir um rumor que surgiu nas redes socias na última semana. Foi "plantada" uma notícia nos últimos dias dando conta de que o jogador negociava seu retorno ao Cruzeiro. E foi justamente isso que o atleta desmentiu.

"Bom dia galera! Esse negócio que estou negociando minha volta pro Cruzeiro é MENTIRA!! Não tenho vontade de voltar até pq estou muito feliz aqui em Porto Alegre e no Grêmio!! Abraços", publicou.

Thiago Neves é considerado por muitos torcedores do Cruzeiro como um dos principais vilões, dentre os atletas que estiveram no clube em 2019, naquele que é considerado o pior ano da história do clube, por causa do rebaixamento, principalmente.

Justamente por isso as respostas dos próprios torcedores no Twitter de Thiago Neves não foram nada carinhosas. Pelo contrário, o jogador recebeu uma "chuva de críticas".

"Ninguém te quer aqui"; "Graças a Deus, porque ninguém te quer aqui"; "Ainda bem"; "Ninguém te quer aqui também não, fera"; "E quem te quer aqui?"; "Ô, queridão, se situa"; "E quem disse que te queremos aqui?"; dispararam vários internautas.

Tuitadas com palavrões foram proferidas no aplicativo e direcionadas ao agora jogador do Grêmio.

Polêmicas

Ainda no Cruzeiro em 2019, Thiago Neves se envolveu em várias polêmicas. Aquela que virou meme e "ficou mais famosa" foi o áudio de uma conversa do meia com Zezé Perrella, ex-gestor de futebol da Raposa no ano passado.

Na conversa o meia cobrava o pagamento de salários antes do jogo com o CSA, uma das partidas que ficaram marcadas no rebaixamento do Cruzeiro. O início do áudio é febre até hoje nas redes. Quem aí nunca ouviu: "E aí, Zezé. Bom dia, cara".

Festa no Mineirão

Thiago Neves também foi flagrado em uma festa no Mineirão enquanto o Cruzeiro tinha importante jogo fora de casa pela Série A do ano passado. Uma foto do meia rodou na internet e despertou a ira de cruzeirenses.

Briga com Rogério Ceni

O jogador também foi um dos pivôs do entrevero entre atletas e o então técnico do clube Rogério Ceni. O ex-goleiro ficou pouco tempo no comando técnico celeste após começo promissor. O clima de vestiário nada favorável ao comandante pesou a relação com o grupo e o treinador acabou demitido pelo departamento de futebol

Processo na Justiça

Thiago Neves entrou na Justiça para romper o seu vínculo com o Cruzeiro. O jogador cobra algo em torno de R$ 16 milhões por salários atrasados, bonificações, rescisão contratual, dentre outros.

Outros processos

Thiago Neves tem um histórico recheado de processos na Justiça contra os clubes onde jogou. O meia já processou o Paraná, Fluminense, Flamengo e o Cruzeiro.

Em 2007, Thiago Neves entrou na Justiça par romper o seu contrato com o Paraná. Do clube que o revelou o meia saiu e assinou com o Fluminense.

Em 2015 o jogador também acionou o próprio Fluminense na Justiça. Em junho do ano passado a juíza da 61ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Cleia Maria Carvalho do Couto, decidiu que o Tricolor Carioca deveria pagar a Thiago Neves cerca de R$ 260 mil por salários em atraso, verbas rescisórias e indenização por dano moral.

Em 2013 o Flamengo também foi processado por Thiago Neves, que cobrou do clube diferenças no pagamento de "direito de Arena" no período em que o jogador vestiu a camisa rubro-negra.

Em 2020 foi a vez do Cruzeiro ser citado judicialmente pelo camisa 10. E, inclusive, para acertar com a Raposa, o meia também acionou à Fifa para se desligar do Al Jazira, dos Emirados Árabes, em 2017.

Pelo Cruzeiro, Thiago Neves fez 153 jogos e marcou 41 gols. O meia conquistou dois títulos da Copa do Brasil (2017 e 2018), além de dois Campeonatos Mineiros (2017 e 2018), todos sob o comando do técnico Mano Menezes.

Veja a tuitada de Thiago Neves e o "carinho da torcida" com o jogador