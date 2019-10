Segue o calvário do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Serra Dourada, em Goiânia, a Raposa perdeu por 1 a 0 para o Goiás, e se manteve com 19 pontos, na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Após o duelo, o meia Thiago Neves, que teve um gol anulado aos quatro minutos do segundo tempo, comentou sobre o lance, destacou a postura do time na partida e fez uma promessa à torcida.

"Estávamos bem jogo. No momento (do gol anulado) perguntei ao David e ele também achou que estava impedido. Mas não houve mudança de ânimo, até porque precisávamos de ganhar o jogo, independentemente se o gol valesse ou não. Mas saímos de cabeça em pé, porque a gente lutou o tempo inteiro, e vai ser assim até o final”, afirmou o meia.

Precisando de reagir com urgência no campeonato, a equipe celeste agora volta o foco para o Internacional, adversário do próximo sábado (5), às 21h, no Mineirão, pela 23ª rodada do torneio.

