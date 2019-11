Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro teve um péssimo resultado nesta segunda-feira (18). Jogando no Mineirão, a Raposa empatou em 0 a 0 com o lanterna e agora matematicamente rebaixado Avaí. Mesmo saindo do Z-4 com o ponto conquistado no Gigante da Pampulha, o resultado foi muito lamentado pelos jogadores celestes, que contavam com o triunfo para se afastar do grupo dos quatro últimos do torneio.

Após o duelo com o time catarinense, o meia Thiago Neves comentou sobre o resultado ruim para as pretensões da equipe na competição.

"Pelo que a gente fez, se fosse em outra situação, o time sairia aplaudido. Jogamos contra um time que não tem nada a perder. Um time que se fecha e depois sai de qualquer jeito. O Avaí também marcou certo. Mas entrega todo mundo teve, e infelizmente a vitória não veio", declarou TN10.

Apesar da decepção com mais um empate em casa, Thiago Neves mostrou confiança na permanência do Cruzeiro na elite do futebol brasileiro para a próxima temporada.

"Não tem muita coisa para falar. A gente lamenta, tentamos o tempo inteiro, dá para ver nos números e na intensidade de hoje (segunda-feira), mas não conseguimos os três pontos. Não acabou, estamos no bolo ainda, é ganhar o próximo jogo para tentar sair o quanto antes (dessa situação)", disse.

Nervosismo

A história da partida poderia ter sido diferente caso Thiago Neves tivesse aproveitado a melhor chance do time celeste na partida, já nos minutos finais. Aos 45 da etapa final, Dodô avançou pela esquerda e cruzou na cabeça de TN10, que, dentro da área, finalizou para fora, a centímetros do gol.

O meia citou um fator que, segundo ele, vem atrapalhando os jogadores neste momento contrubado pelo qual o time atravessa.

"Nervosismo acontece, todo mundo sente. No momento em que a gente finalizou, errei uma bola de cabeça que normalmente eu não erro, nunca errei na minha vida, foi uma bola fácil, um cruzamento perfeito. Todo mundo ta sentindo um pouco de nervosismo. Espero que no próximo jogo a gente consiga melhorar algumas coisas para ganhar lá em Santos.

Com 36 pontos, na 16ª posição, a Raposa volta a campo no próximo sábado (23), para enfrentar o Santos, às 21h, na Vila Belmiro.