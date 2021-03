Convidado desta segunda-feira (29) no programa 'Bem, Amigos', do Sportv, o meia Thiago Neves voltou a falar de Cruzeiro e Atlético. Desta vez, sem querer criar mais polêmicas. Atualmente no Sport, o jogador de 36 anos se diz arrependido de declarações e atitudes tomadas quando atuava pela Raposa.

“Hoje, com a cabeça que eu estou, não faria as coisas que eu fiz. De muitas coisas eu me arrependo, de várias coisas que eu falei sobre o Atlético, outras coisas na época de Fluminense, na época de Flamengo. Então, quando você vai pegando uma idade, uma experiência, você vê os erros que cometeu no passado”, disse Neves.

“Eu sou pai de família, então não quero que meus filhos façam coisa parecida. Na época do Cruzeiro, de tanto que eu falei do Atlético, teve problema com meus filhos na escola, de ameaça. Eu me arrependo muito. Com certeza, se eu tivesse pisado um pouco no freio, acho que hoje eu poderia ter sido um jogador melhor”, completou após ser perguntado se poderia ter chegado mais longe na carreira se fosse menos polêmico", acrescentou.

Em setembro do ano passado, o meia esteve perto de ser contratado pelo Atlético, mas a repercussão negativa da notícia entre os torcedores alvinegros fez o acordo não ser fechado. Depois disso, ele deu mais declarações cutucando o ex-rival. Recentemente, inclusive, deu até 'graças a Deus' pelo negócio não ter sido sacramentado.

