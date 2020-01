O meia Thiago Neves manterá uma escrita negativa no que diz respeito à sua passagem por clubes no Brasil. É que o jogador, ao dar prosseguimento ao processo que move na Justiça Trabalhista contra o Cruzeiro, alcança o feito de ter processado todas as equipes que ele jogou no país.

Em reunião entre o empresário do jogador, Leandro Lima, e membros do departamento de futebol da Raposa, na tarde desta terça-feira (7), as partes não entraram em acordo sobre os débitos que o clube tem com o camisa 10. E por isso a ação, já ajuizada na Justiça do Trabalho, será mantida.

Thiago Neves segue cobra do Cruzeiro o montante de R$ 16 milhões, mais a liberação indireta para que ele possa fechar contrato com outro clube, por atraso no pagamento de salário e direitos traballhistas, como o FGTS.

O atual vínculo do meia com a Raposa é válido até dezembro de 2020, mas não será cumprido por essas questões que se tornaram problemas jurídicos.

Outros processos

O histórico de Thiago Neves em todos os clubes brasileiros pelos quais o meia atuou mostra um "modus operandi" semelhante, com processos na Justiça. Paraná, Fluminense, Flamengo e agora o Cruzeiro foram acionados judicialmente pelo staff do jogador.

Em 2007, Thiago Neves entrou na Justiça par romper o seu contrato com o Paraná. Do clube que o revelou o meia saiu e assinou com o Fluminense.

Em 2015 o jogador também acionou o próprio Fluminense na Justiça. Em junho do ano passado a juíza da 61ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Cleia Maria Carvalho do Couto, decidiu que o Tricolor Carioca deveria pagar a Thiago Neves cerca de R$ 260 mil por salários em atraso, verbas rescisórias e indenização por dano moral.

Em 2013 o Flamengo também foi processado por Thiago Neves, que cobrou do clube diferenças no pagamento de "direito de Arena" no período em que o jogador vestiu a camisa rubro-negra.

Agora foi a vez do Cruzeiro ser citado judicialmente pelo camisa 10. E, inclusive, para vir ao clube celeste o meia também acionou à Fifa para se desligar do Al Jazira, dos Emirados Árabes, para acertar com a equipe mineira.

No dia 19 de dezembro do ano passado o desembargador Manoel Barbosa da Silva, do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), negou o primeiro pedido de rescisão indireta. Naquela ocasião o jurista entendeu que houve "erro processual e inadequação".

O jogador cobra, além dos R$ 16 milhões, mais R$ 1,2 milhão por uma cláusula contratual que apontava que se o atleta fosse citado 42 vezes em súmulas de jogos oficiais no ano passado, teria direito a esse valor. E o montante deveria ser pago té fevereiro de 2020.

Pelo Cruzeiro, Thiago Neves fez 153 jogos e marcou 41 gols. O meia conquistou dois títulos da Copa do Brasil (2017 e 2018), além de dois Campeonatos Mineiros (2017 e 2018), todos sob o comando do técnico Mano Menezes.