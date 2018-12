O zagueiro Thiago Silva superou o atacante Neymar e foi eleito o melhor jogador estrangeiro do Campeonato Francês no ano de 2018, em decisão da tradicional revista France Football. De acordo com a publicação, o defensor da seleção brasileira recuperou seu alto nível e foi um dos melhores jogadores do ano no futebol francês.



Ao eleger o zagueiro como o melhor estrangeiro de 2018, a revista exaltou suas performances, principalmente seu estilo de jogo "hiperperfeccionista". "Ele quer que todo mundo saiba que o patrão está de volta. Ele controla o seu território como um senhor que não tolera nenhuma invasão", elogiou a publicação, que também concede a famosa premiação Bola de Ouro.



O zagueiro de 34 anos superou, assim, o compatriota Neymar e o atacante uruguaio Edinson Cavani, que levara o prêmio nos dois anos anteriores. Thiago Silva ajudou o PSG a conquistar o Campeonato Francês com considerável vantagem para os rivais no primeiro semestre e foi um dos destaques da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia.



Já Neymar teve pouca sequência de jogos no primeiro semestre porque precisou passar por cirurgia no pé direito, no início de março. Desta forma, o atacante só voltou aos gramados oficialmente no Mundial da Rússia, perdendo a maior parte da segunda metade do Campeonato Francês.



A revista justificou a ausência do prêmio para Neymar ao citar o tempo fora dos gramados, na primeira metade do ano. "Ele é, sem dúvida", o jogador mais forte e mais mágico da primeira divisão", ponderou a France Football. "Mas ele ficou lesionado por mais de três meses."



