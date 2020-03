O atacante Thiago teve o seu novo contrato registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta segunda-feira, e vira uma nova opção ofensiva para o técnico Adilson Batista no jogo contra o Boa Esporte, pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 21h30, no estádio Dilzon Melo, em Varginha.

No dia 15 de fevereiro a diretoria cruzeirense confirmou a compra de 70% dos direitos econômicos do atacante, que estava emprestado ao clube pelo Verê, do Paraná. O novo contrato de Thiago com o Cruzeiro agora tem validade até dezembro de 2023.

Thiago foi promovido ao elenco principal do Cruzeiro nesta temporada. O atacante fez o primeiro gol do Cruzeiro em 2020, justamente contra o Boa Esporte, na estreia do time no ano. Justamente neste jogo o centroavante sofreu uma lesão muscular e ficou fora dos compromissos seguintes.