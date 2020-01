A equipe Sub-20 do Atlético deve receber nos próximos dias um reforço vindo do futebol austríaco. Revelado no Grêmio e com passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, o meio-campista Rocyan Santiago, que no último dia 10 completou 20 anos, já está em Minas Gerais e, enquanto não assina contrato, treina com a equipe de transição.

Logo que foi informada da possibilidade de acerto, por meio das redes sociais, a torcida do Galo não poupou o "cabeludo" de comparações. Thor e Aquaman foram um dos apelidos colocados no jovem, que vem para buscar um espaço no clube e, quem sabe, brigar por posição na equipe principal daqui um tempo.

"Apelidos são sempre bem-vindos. Eu tive que cortar um pouco do cabelo e da barba. O cabelo, porém, ainda está grande. Está na altura do peito e meio que no ombro. Não está curtinho. Deus me livre!", brinca Rocylan em contato feito pelo Hoje em Dia. Ele está bem feliz com a possibilidade de acerto com o clube mineiro e de aparecer novamente no futebol brasileiro.

"Eu saí do Brasil e fui jogar na Alemanha. Fiquei dois anos lá. Depois fui para a Áustria", conta o meio-campista nascido em Ourinhos, interior de São Paulo, mas criado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Apesar de já estar em Belo Horizonte, Rocyan ainda precisa da liberação do clube austríaco e também de um acerto do Atlético com o Grêmio para que a negociação seja concretizada. Uma operação "nada simples" de acordo com uma fonte do alvinegro.

