Uma mudança substancial no comando técnico do Athletico-PR acontece na antevéspera do jogo contra o Cruzeiro. O Furacão não terá no banco de reservas o treinador Tiago Nunes, que aceitou proposta do Corinthians e deixa o comando da equipe paranaense.

A informação é da repórter Nadja Mauad, do Globoesporte.com. E, segundo apurou o Hoje em Dia, ainda não há definição de quem comandará o Athletico-PR no jogo contra a Raposa. É que os auxiliares diretos do treinador também deixarão o clube para irem ao Corinthians.

Devem deixar o Furacão junto com Tiago Nunes o auxiliar Evandro Fornari, o ex-meia Kelly, que inclusive jogou pelo Cruzeiro, Pedro Sotero, analista de desempenho, e o preparador físico Túlio Flores.

O Cruzeiro luta incansavelmente contra o rebaixamento e está na 16ª colocação com 33 pontos. Enquanto isso o Athletico-PR está na briga por uma vaga no G-6, na sexta colocação com 46 pontos. Mesmo se terminar fora do pelotão dos seis melhores no Campeonato Brasileiro o time paranaense já está garantido na Libertadores de 2020, uma vez que venceu a Copa do Brasil deste ano.