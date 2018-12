A saída de David Terans justamente para o Atlético na janela do período da parada da Copa do Mundo deixou o Danubio carente de gols. O time uruguaio que enfrentará o Galo na Segunda Fase da Copa Libertadores terminou o ano com mudanças dentro e fora das quatro linhas. Mas a principal é a vontade de voltar a brilhar na competição, pela qual se classificou como terceiro melhor time uruguaio de 2018.

Atrás apenas do Nacional do Peñarol, cabeças de chave dos grupos, o Danúbio dispotou quatro torneios nesta temporada - Apertura, Intermediário e Clausura no âmbito nacional, além da Copa Sul-Americana. Teve sucesso no primeiro semestre, ao ser o terceiro colocado com Terans marcando 10 gols. Depois, o hoje camisa 55 do Galo fez mais quatro no Intermediário, onde o Danubio repetiu a posição no Grupo A. No Clausura, apenas um 10º lugar, mas o suficiente para garantir vaga na Libertadores.

Pela Sul-Americana, os franjas repetiram o desempenho do Atlético. Foram eliminados na primeira fase, contra o Deportivo Cali-COL (derrota de 3 a 0 na ida, vitória de 3 a 2 na volta, insuficiente). Num total de 39 partidas na temporada, foram 17 vitórias*, 12 empates e 10 derrotas. Aproveitamento de 53,8%. O destaque da equipe era David Terans, mas quem herdou o brilho foi o meia-atacante Carlos Grosmuller, autor de oito gols em 33 partidas, e vice-artilheiro do elenco recheado apenas de jogadores uruguaios - alguns com passaporte europeu.

Durante todo 2018, o Danubio foi comandado pelo uruguaio Pablo Peirano. Mas o comandante dará lugar ao jovem Marcelo Méndez, de 37 anos, ex-jogador do circuito da América do Sul, que fez boa campanha no modesto Progreso, time que ele subiu da Segunda Divisão. Além da novidade na comissão técnica, o Danubio elegeu na semana passada um novo presidente, trata-se de Jorge Lorenzo.

Ficha técnica:

Danubio FC

Nome: Danubio Fútbol Club

Fundação: 1 de março de 1932 (86 anos)

Cidade: Montevidéu (URU)

Apelido: Franja

Estádio: Jardines del Hipódromo

Capacidade: 18 mil lugares

Ranking da Conmebol:

Como chegou à Libertadores 2019: 3º melhor time uruguaio de 2018

Participações na Libertadores: 8

Melhor colocação na Libertadores: Semifinal (1989)

Time base: Federico Cristóforo; José Luis Rodríguez, Sergio Felipe, Gastón Bueno e Leandro Sosa; Nicólas Pietro e Ribair Rodríguez; Ignácio González, Rodrigo Fernández e Carlos Grosmuller; Federico Rodríguez.

Treinador: Marcelo Méndez