Nesta quarta-feira (23) foi dia dos brasileiros conquistarem a segunda medalha de prata na Ginástica Artística, nos Jogos Mundiais Militares, em Wuhan, Na China. Na disputa por equipes, a seleção verde e amarela deixou escapar o ouro para a China. Auxiliado pelo atual campeão mundial na barra fixa Arthur Nory – ele não pôde competir devido a dores no ombro – o time brasileiro contou com o medalhista olímpico Arthur Zanetti, Caio Souza, Luís Porto, Lucas Bitencourt e Francisco Barreto Júnior.

Equipe brasileira totalizou 243.526 nas seis provas

A equipe brasileira totalizou 243.526 nas seis provas (solo, cavalo com alças, argolas, salto, barras paralelas e barra fixa). Já a vencedora China somou 260.294. Na terceira colocação, com o bronze, ficou a Coreia da Norte (237.627).

Na segunda-feira (21), o ginasta Caio Souza faturou a primeira prata para o Brasil no individual geral da ginástica. O Brasil segue em terceiro lugar no quadro geral de medalhas com um total de 55 (14 ouros,15 pratas e 26 bronzes), atrás da líder China, com 129 (73 ouros, 36 pratas e 20 bronzes) e da Rússia, segunda colocada, com 109 (36 ouros, 38 pratas e 35 bronzes).

Leia mais:

Brasil vence China na final do vôlei feminino e conquista tri nos JMM

Com grande atuação de Leandrinho e virada no último quarto, Minas vence a primeira no NBB