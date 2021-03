Dez dias após a saída de Jaqueane Correa do comando técnico do time feminino do América, o clube anunciou, nesta segunda-feira (22), Nádima Skeff, de 30 anos, como nova treinadora da equipe. Natural de Brasília (DF), ela estava no Minas Brasília Futebol Feminino (DF) em 2020 na função de auxiliar e chega ao Coelho cheia de otimismo.

“Apesar de todos os desafios que o mundo está enfrentando, espero poder potencializar o trabalho que já foi iniciado pelo América, preocupando também com a segurança de todos os envolvidos neste momento. Quero colaborar em busca de resultados positivos, onde o crescimento pessoal e profissional seja visto dentro e fora de campo”, declarou Nádima.

A treinadora atua desde 2013 nos bastidores do futebol, após 14 anos como jogadora. No América, ela conta com a ajuda da auxiliar Talita de Oliveira, do preparador físico Hiron Júnior, do preparador de goleiros Carlão, da médica Flávia Magalhães e das fisioterapeutas Bárbara Braz e Luana Azevedo, todos da comissão técnica do time.

“A escolha pela contratação da Nádima passou por um processo seletivo feito com a participação da coordenação técnica e com aval da diretoria, no qual nós avaliamos currículos que se enquadravam em pré-requisitos, principalmente a questão da certificação pela CBF e a experiência no futebol. Ela chega ao América alinhada aos nossos objetivos para este ano. Tem tudo para ser uma parceria de sucesso”, disse a coordenadora administrativa do futebol feminino, Luiza Parreiras.

Zagueira

Outra novidade nesta segunda foi a zagueira Rayane Pires, ex-Botafogo e Atlético e que reforça a equipe até o fim da temporada. “Estou muito feliz e motivada para essa nova etapa da minha carreira. Vim para somar e levar a equipe ao acesso, pois é no Brasileiro A-1 que um grande clube como o América deve estar”, afirmou.