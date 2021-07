O time feminino do Atlético está na elite do Campeonato Brasileiro. As Vingadoras eliminaram o América, neste sábado (17), nas quartas de final da competição, e vão disputar a Série A 1 pela primeira vez em 2022. As alvinegras venceram a partida de ida, por 3 a 1, e empataram o jogo da volta por 0 a 0.

Com o objetivo de chegar à elite conquistado, as Vingadoras vão brigar, agora, pelo título. Elas enfrentam, na semifinal, as classificadas do duelo entre Ceará e Cresspom, que acontece neste domingo (17), às 15h, na Cidade do Vozão. O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0.

Do outro lado da chave, estão o Athletico-PR, que venceu o Bragantino por 4 a 2 no jogo de ida, e Real Ariquemes e Esmac, que empataram a primeira partida por 1 a 1. Os dois classificados dessa chave serão definidos neste domingo.