O Cruzeiro informou, na noite desta sexta-feira (13), que nove jogadoras do time feminino foram diagnosticadas com a Covid-19, após os testes realizados para a estreia da equipe celeste no Campeonato Mineiro, marcada para este sábado, às 15h, no Vale do Aço.

De acordo com a Raposa, as atletas contaminadas pelo vírus são as meias Carol Soares e Dedê, a lateral Eskerdinha, a volante Capelinha, a lateral direita Janaína, as zagueiras Mayara e Tatá e as atacantes Kim e Mariana Santos.

Ainda segundo o clube estrelado, as jogadoras já estavam em isolamento desde terça-feira, quando saíram os primeiros testes, e nesta sexta-feira a equipe médica obteve a contraprova dos exames.

Todas as atletas passam bem, estão em isolamento e monitoradas pelo departamento médico.

Goleira na linha

Diante da situação, o Cruzeiro afirmou que tentou o adiamento da partida junto a Federação Mineira de Futebol (FMF), mas que, mesmo com a intervenção da entidade, o Ipatinga não concordou com a remarcação do duelo.

Desse modo, a delegação da Raposa, que já contava com três baixas por lesão, vai ao Vale do Aço com apenas 11 jogadoras, sendo duas goleiras, o que vai fazer com que uma delas tenha que ser improvisada na linha.