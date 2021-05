O Cruzeiro inicia neste sábado (29), diante do Confiança-SE, às 16h30, no estádio Batistão, em Aracaju, sua segunda participação seguida na Série B do Campeonato Brasileiro, tentando um acesso que não conseguiu na temporada 2020. E, para isso, sofreu uma mudança radical.

Dos 11 titulares escalados pelo técnico Enderson Moreira em 8 de agosto do ano passado, na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP, no Mineirão, na estreia cruzeirense na Segunda Divisão nacional de 2020, apenas o goleiro Fábio e o lateral-direito Cáceres devem começar a partida na capital sergipana. O atacante Stênio tende a ser opção no banco de reservas.

O Cruzeiro sofreu uma mudança radical numa comparação do time que estreou na Série B em 2020 com a equipe que encara o Confiança no próximo sábado O Cruzeiro sofreu uma mudança radical numa comparação do time que estreou na Série B em 2020 com a equipe que encara o Confiança no próximo sábado

Seis atletas que iniciaram a estreia celeste na Série B 2020 nem no clube estão mais. São eles: os zagueiros Cacá e Léo, o lateral-esquerdo Giovanni Palmieri, o volante Jadsom Silva e os meias Régis e Maurício.

O primeiro time celeste na Segundona de 2020 teve ainda o volante Ariel Cabral, que não vem sendo escalado pelo técnico Felipe Conceição, assim como o centroavante boliviano Marcelo Moreno, que perdeu muito espaço com o comandante cruzeirense.

Enderson fez as cinco substituições permitidas, e apenas o meia Claudinho deve jogar a Série B 2021 pelo Cruzeiro. O lateral-esquerdo João Lucas, o volante Jean e o atacante Welinton não estão mais no clube - e o centroavante Thiago deve seguir o mesmo caminho.

Time definido?

Em jogo-treino realizado no último sábado, quando o time titular do Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Boavista, do Rio de Janeiro, na Toca da Raposa II, Felipe Conceição deu uma pista da formação que deve estrear na Série B no próximo sábado.

A escalação celeste diante da equipe carioca foi: Fábio; Cáceres, Joseph, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Rafael Sóbis e Airton.

Em relação ao Campeonato Mineiro, a novidade é a entrada de Joseph, ex-América e que foi contratado na semana passada, na vaga do garoto Weverton, de 18 anos, cria da base cruzeirense e que teve atuações ruins contra o Coelho pelas semifinais do Estadual.

Dificilmente deixará de ser este o time titular de Felipe Conceição no Batistão, com apenas Fábio e Cáceres como remanescentes da equipe que iniciou a caminhada cruzeirense na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Leia Mais:

Cruzeiro oficializa lateral-direito Klebinho como 12° reforço da temporada

Destaques em 2021, Hulk e Nacho estão no encalço de marcas de Keno e Arana em 2020

Editor de Esportes do HD fala dos quatro primeiros objetivos alcançados pelo Galo na temporada