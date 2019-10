Seis clubes do Nordeste que disputam as Séries A e B do Campeonato Brasileiro se uniram e lançaram uma campanha alertando para a situação das praias da região, atingidas por manchas de óleo desde o início de setembro. CSA, CRB, Vitória, Ceará, Fortaleza e Sport publicaram mensagens com as hastags #ClubesNordestinosUnidos e #SOSNordeste em suas páginas oficiais nas redes sociais e também organizaram ações dentro e fora de campo.



"O Nordeste está ainda mais unido contra o descaso que invade nossas praias. Manchamos nossas mãos, lamentamos pela vida marinha e pela beleza da nossa costa, vimos o avanço com tristeza, mas não medimos esforços para salvar a natureza da nossa Região. Essa é uma luta de todos", diz a mensagem da campanha.



O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, cobra punição aos responsáveis pelo desastre ambiental. "É lamentável essa situação no litoral nordestino, que é um dos mais bonitos do mundo e um ponto de turismo que movimenta a economia da região. De repente, o local se vê atingido por um vazamento como esse, que prejudica a vida marinha, os banhistas e até as pessoas que moram nos locais e querem ter um momento de lazer. Isso é algo muito ruim. Devemos identificar os culpados para saber de onde partiu esse vazamento e puni-los de forma correta", disse o dirigente ao Estado.

CSA vai jogar com o uniforme "sujo" com marcas de mãos sujas de óleo em partida contra o Flamengo



A diretoria do Ceará destacou a união dos clubes e das torcidas. "Unidos podemos voltar a ter um ambiente saudável. Já realizamos a primeira campanha e podem ocorrer outras no futuro. Percebemos que a campanha teve um engajamento muito grande e esperamos que tudo seja resolvido para que todos possam usufruir de um ambiente saudável", explica Raimundo Lavor Neto, diretor de marketing do clube.



Além da campanha nas redes sociais, o Sport personalizou as camisas dos seus jogadores para a partida contra o Paraná pela Série B, na última quarta-feira, com os nomes das praias do Estado de Pernambuco e da região Nordeste atingidas pelo vazamento de óleo. O clube também anunciou sua sede como ponto de arrecadação de doações. Nesta última quinta-feira, o CRB exibiu uma faixa de protesto com a frase da campanha "SOSNordeste" na partida com o Botafogo-SP.



O CSA já anunciou que domingo, contra o Flamengo, vai jogar com o uniforme "sujo" com marcas de mãos sujas de óleo. "A marca das mãos na camisa representa a luta do povo nordestino na limpeza das praias que foram atingidas pelo óleo nas últimas semanas", anunciou o clube alagoano.



A ação do CSA segue o que fez o Bahia, que não aparece na campanha "SOSNordeste", mas foi o primeiro time que realizou uma partida com camisas personalizadas. A equipe enfrentou o Ceará, na última segunda-feira, com o uniforme "manchado" de óleo. Depois, as camisas foram leiloadas, com renda revertida para as organizações que estão tentando combater o desastre ambiental. Na mesma partida, os jogadores do Ceará entraram em campo usando luvas, que simbolizavam o povo limpando as praias.

