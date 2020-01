Quem acessar o Twitter na manhã deste domingo (12) vai encontrar o Atlético no topo dos Trending Topics. As hashtags #TinderDoAtleticano e #AtleticanoSegueAtleticano são, respectivamente, o primeiro e o segundo assuntos mais comentados no Brasil.

Tudo começou na noite desse sábado (11) a partir de uma interação do perfil oficial do time estimulando os torcedores do Galo a se seguirem nas redes.

A iniciativa acabou viralizando entre os torcedores e se desmembrando no Tinder do Atleticano, hashtag que passou a ser utilizada também para, quem sabe, encontrar um "crush" para assistir aos jogos do Galo este ano.

É claro que os atleticanos, além de buscarem amizades ou até mesmo um relacionamento, não perderam tempo e transformaram a repercussão das hashtags em memes, resgatando lembranças de Ronaldinho Gaúcho e momentos marcantes na história do time. Confira alguns:

se o atlético não anunciar mais jogador vai começar anunciar casamento pelo visto#TinderDoAtleticano — ℑ𝔰𝔞 🖤 (@IsaBorges5) January 12, 2020

Fui dormir ontem e a tag #AtleticanoSegueAtleticano tava bombando.



Acordo hoje e me deparo com o #TinderDoAtleticano.



A Massa não conhece limites! 😂



P.S.: É por isso que eu pago Internet! — Fabio Pinel (@pinelfabio) January 12, 2020

Gato, Me chama de galo na copa do Brasil 2014 e deixa eu dar uma virada no seu coração ! 😍💕😘#AtleticanoSegueAtleticano#TinderDoAtleticano#AtleticanoBeijaAtleticano — Jussara Mezete (@Jussaramzte) January 12, 2020