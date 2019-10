Argentina e Coréia do Sul são os últimos amistosos da Seleção Brasileira este ano. As partidas serão respectivamente nos 15 e 19 de novembro. Na manhã desta sexta-feira (25), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, o técnico Tite convocou somente jogadores que atuam em clubes no Exterior.

Outra novidade foi o anúncio do ex-jogador César Sampaio como auxiliar-técnico da Seleção Brasileira. "Ele é um cara transparente, do diálogo, sem meias-palavras", justificou Tite.

O treinador também falou sobre o Flamengo do português Jorge Jesus. "A equipe joga bonito, troca passes, faz gols, apresenta consistência na defesa e tem equilíbrio".

Confira a lista com os 23 convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Daniel Fuzato (Roma) e Ederson (Manchester City);

Defensores: Danilo (Manchester City), Emerson (Bétis), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Éder Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Marquinhos e Thiago Silva (PSG);

Meio-campistas: Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Paquetá (Milan), Douglas Luiz (Aston Villa) e Philippe Coutinho (Bayern de Munique);

Atacantes: David Neres (Ajax), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid) e Willian (Chelsea).

Leia mais:

Com dúvida sobre Neymar, Tite chama Brasil para encarar Argentina e Coreia do Sul