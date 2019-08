O técnico Tite vai anunciar a partir das 10 horas desta sexta-feira a lista de convocados para dois amistosos diante de Colômbia e Peru, respectivamente nos dias 6 e 10 de setembro, nos Estados Unidos. O anúncio é cercado de expectativas porque o treinador deverá chamar uma boa quantidade de jogadores que já estavam no radar da comissão técnica, mas não estiveram no grupo que foi campeão da Copa América deste ano.



As novidades da lista virão não tanto pelo conhecido e necessário interesse na renovação do grupo, mas sim por desfalques que o técnico já sabe que vai ter. No gol, por exemplo, o titular Alisson está machucado. No ataque, Everton Cebolinha não será convocado porque disputa as semifinais da Copa do Brasil e Tite não quer desfalcar nenhuma das equipes envolvidas na competição.



Há ainda duas incógnitas: chamado de "imprescindível" pelo treinador, Neymar está em litígio com o seu clube, o PSG, e por ora não vem jogando. Philippe Coutinho, que também tem futuro incerto no Barcelona, é outro caso.



Vai pesar na escolha dos convocados ainda a renovação gradual que a seleção vem tentando fazer desde o fracasso na Copa do Mundo do ano passado. Jogadores mais rodados e que estiveram na Copa América podem perder espaço para os amistosos de setembro. O zagueiro Miranda, o volante Fernandinho e o atacante Willian, que foram campeões continentais há menos de dois meses, agora devem ficar de fora da lista.



Um dos jogadores mais lembrados por Tite, o goleiro Ederson, do Manchester City, deverá ser o titular nos amistosos. Os outros dois jogadores da posição podem sair de clubes do País, uma vez que Neto, do Barcelona, fraturou a mão esquerda. Assim, os mais cotados para o posto são Cássio, do Corinthians, Weverton, do Palmeiras, e Everson, do Santos.



Outros jogadores que atuam no Brasil também vivem a expectativa de serem chamados. O Flamengo tem o artilheiro Gabriel Barbosa entre os selecionáveis, assim como o zagueiro Rodrigo Caio. Titular da Copa América, o lateral-esquerdo Filipe Luís também pode aparecer mais uma vez. No ataque, o sempre lembrado Vinícius Junior deve, enfim, ficar à disposição de Tite. Dudu, do Palmeiras, também tem boas chances.



SELEÇÃO OLÍMPICA - Pouco depois do anúncio de convocados para a equipe principal do Brasil, a seleção com atletas sub-23 também será anunciada, às 11h30, na sede da CBF. Segundo a entidade, a comissão técnica do grupo olímpico irá apresentar detalhes do projeto visando os Jogos de Tóquio-2020.