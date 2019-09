Era para ter sido um teste, mas não funcionou muito bem. Tite esperava analisar o desempenho de alguns jogadores e de uma nova formação tática durante o amistoso contra o Peru. Entretanto, saiu do estádio Los Angeles Memorial Coliseum com sua terceira derrota no comando da Seleção e a sensação de que o trabalho nos 90 minutos da partida acabou sendo prejudicado.

O técnico da Seleção Brasileira fez algumas alterações em relação à equipe que havia empatado com a Colômbia. Fágner, Éder Militão, Allan e David Neres entraram nos lugares de Daniel Alves, Thiago Silva, Arthur e Neymar. Parecia uma boa oportunidade para mostrar serviço, até a bolar rolar. Em um estádio organizado para receber jogos de futebol americano, o nosso futebol sofreu. Marcações no campo incomuns, péssimo estado do gramado, nada favorecia o “soccer”, como é chamado o esporte nos Estados Unidos. O Brasil não se encontrou em momento algum. Nem mesmo a entrada de Neymar na segunda etapa foi capaz de dar emoção à partida. No fim, o maior castigo: o gol da vitória do Peru, marcado de cabeça por Abram, aos 39 minutos do segundo tempo.

Aos peruanos, ficou uma sensação de pequena revanche após terem perdido a Copa América, há dois meses. Para Tite, sobrou reclamação sobre a situação do gramado, além do lamento pela atuação ruim.

“Tá errado, influencia no desempenho, não pode acontecer, corre-se risco, inclusive, de lesão do atleta. Não é desculpa da derrota, não tem justificativa a derrota. Tem que entender que o outro lado montou uma estratégia e ganhou. Fora isso, é inconcebível. Uma equipe de alto nível não pode ter um campo nessas condições”.

Mesmo com a derrota, Tite afirmou que conseguiu enxergar aspectos positivos no amistoso disputado em Los Angeles.

“Gostei de dar oportunidades para os atletas jogarem, isso é fundamental. Gostei do desempenho no segundo tempo nos amistosos, criamos oportunidades, mas nos faltou uma precisão maior”.

A derrota por 1 a 0 contra o Peru foi a terceira de Tite na Seleção. Antes, havia perdido para a Argentina, também em amistoso, e foi eliminado pela Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, com o placar de 2 a 1. O Brasil terá mais dois amistosos pela frente, em outubro. A CBF ainda não confirmou os adversários.

Leia mais:

Vinicius Junior exalta sua estreia pela seleção brasileira, mas Tite pede calma

Brasileiros lamentam gol tomado em lance de bola parada e criticam campo nos EUA

Com Neymar só no 2º tempo, Brasil joga mal, perde chances e é derrotado pelo Peru