O técnico Tite disse estar satisfeito com as opções que tem de centroavantes na seleção brasileira. Na convocação para os amistosos contra Colômbia e Peru, por exemplo, o treinador chamou Firmino e Richarlison. Gabriel Jesus teve de cumprir suspensão e foi desfalque para estes dois confrontos nos Estados Unidos.



Contra a Colômbia, na noite desta última sexta-feira, em Miami, os atacantes de Liverpool e Everton foram titulares. Enquanto Firmino fazia um papel de centroavante, mesmo tendo características de movimentação, Richarlison aparecia mais pelo lado do campo. Para Tite, é preciso de tempo para ajustar o ataque da seleção.



"Tenho opções, e o Firmino é um 9 de verdade que busca e chega na frente. O grande desafio do técnico é ter dez dias e fazer a equipe se ajustar. É um organismo vivo que precisa se repetir. O Firmino é peça importante, mas precisa de tempo", afirmou Tite, em entrevista coletiva concedida após o empate por 2 a 2 com os colombianos.



"Às vezes tem a opção do Gabriel Jesus, o Richarlison por dentro. Temos opções. É inevitável precisar de tempo para essa sincronia acontecer", acrescentou o treinador.



Tite também falou sobre Vinicius Junior, que permaneceu no banco de reservas no amistoso contra a Colômbia. O treinador optou por colocar Bruno Henrique, estreante pela seleção brasileira. "Vejo o Vinicius como um externo esquerdo porque é ali que eu acho que ele pode produzir mais. Tenho cuidado para colocar um atleta em uma função que ele não domina", analisou.



Após o amistoso contra a Colômbia, a seleção brasileira se prepara para enfrentar o Peru, adversário na final da última Copa América, conquistada pelo time nacional em julho passado. A partida será realizada na terça-feira, em Los Angeles.