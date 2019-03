Pela primeira vez com todo o grupo à disposição, na preparação para o amistoso contra o Panamá, o técnico Tite testou uma formação titular que deve ser um time misto para o compromisso de sábado em Porto. Afinal, o quarteto defensivo é o reserva, enquanto o restante da formação possui jogadores consolidados na escalação, como o volante Casemiro e o centroavante Roberto Firmino.



O treino, realizado no CT do Porto, teve apenas os primeiros 30 minutos abertos à imprensa. Nesse período, Tite testou um time com dez jogadores de linha e sem um goleiro. A escalação, então, teve: Fagner, Miranda, Eder Militão e Alex Telles; Casemiro; Philippe Coutinho, Lucas Paquetá, Arthur e Richarlison; Roberto Firmino.



Caso essa escalação seja confirmada, Alex Telles, chamado após o corte de Filipe Luís, fará a estreia pela seleção logo em sua primeira convocação e no estádio onde o seu time - o Porto - atua como mandante. Além disso, Lucas Paquetá ganharia uma oportunidade em um meio-campo que tem Casemiro e Philippe Coutinho consolidados como titulares absolutos. E Richarlison receberia uma chance na posição que costuma ser de Neymar, em recuperação de lesão e que não pôde, portanto, ser convocado.



Ainda não é possível saber quem será o goleiro titular, pois o time testado não contava com um jogador da posição. Mas Ederson e Alisson despontam como favoritos a atuar, sendo que cada um deverá disputar uma partida e o palmeirense Weverton foi o terceiro goleiro convocado pelo treinador para os amistosos de março.



Enquanto Tite testou esse time em uma atividade tática, o restante dos jogadores realizava outros trabalhos. Entre eles, estavam os laterais Danilo e Alex Sandro e os zagueiros Thiago Silva e Marquinhos, que possuem status de titular. Mas a tendência é que só comecem jogando no amistoso seguinte da seleção, contra a República Checa, na próxima terça-feira, em Praga.



A seleção, porém, ainda vai realizar três treinos preparatórios para o amistoso contra o Panamá, sendo dois no CT do Porto e o terceiro no Estádio do Dragão, o palco da partida de sábado.