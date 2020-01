Igor Rabello chegou ao Atlético no início de 2019 com status de contratação de peso. E logo em seu primeiro ano no clube se tornou titular absoluto da equipe, sendo o jogador que mais vezes entrou em campo como titular: 64 vezes. No entanto, com o retorno de Gabriel, que estava emprestado ao Botafogo, Rabello ganhou um concorrente de peso na luta pela titularidade.

Entre os 11 que começaram jogando na vitória diante do Tupynambás, o dono da camisa 16 foi reserva na partida contra o Uberlândia, primeira de Dudamel à frente do time. Na ocasião, a dupla de zaga foi formada por Gabriel e Réver. Mesmo preterido na estreia do Galo na temporada, o zagueiro vê com bons olhos a concorrência em sua posição.

"Claro que eu sempre vou ajudar o Atlético jogando, mas essa concorrência é positiva, pelo bem do clube. Acho ele (Gabriel) um jogador excelente, veio para ajudar a gente, e essa concorrência pode ser boa para o Atlético", declarou.

Até o momento, Gabriel foi o único zagueiro a entrar como titular nos dois jogos. Se Dudamel seguir a lógica de revezamento, Réver e Igor Rabello estarão entre os 11 que enfrentam o Coimbra nesta quarta-feira (29). Caso contrário, será um forte indício de que umas das vagas será ocupada pelo jogador formado na base alvinegra.

Durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (27), Rabello comentou sobre seus dois concorrentes e possíveis parceiros na zaga do Galo.

"Tecnicamente, os dois são ótimo jogadores e têm saída de bola. É claro que o Réver é um jogador mais experiente, que tem o controle do jogo. O Gabriel é um jogador mais novo, mais rápido." comentou.

Como opção para o miolo defensivo, o elenco do Atlético ainda conta com Iago Maidana, que chegou a ser utilizado em 2019.