O atacante Rafael Papagaio, que chegou ao Atlético no início desta temporada, está de saída do clube. Por meio de suas redes sociais, o jogador já se despediu e se mostrou grato ao clube.

Papagaio chegou ao Atlético por meio de um empréstimo junto ao Palmeiras, clube que detém os direitos do atleta. No Galo, o centroavante que acumula diversas passagens pelas seleções brasileiras de base, teve poucas oportunidades e não conseguiu se firmar na equipe.

O destino do jovem centroavante é o Goiás. Nesta quarta-feira (25), o clube esmeraldino negociou seu artilheiro no Campeonato Brasileiro, o atacante Kayke. Papagaio deve chegar em Goiânia para disputar a titularidade no comando de ataque com o experiente Rafael Moura.

Confira os números de Papagaio pelo Atlético

Jogos: 7

Partidas como titular: 1

Minutos: 187

Gols: 0