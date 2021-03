Titular na vitória do Cruzeiro sobre a URT, por 2 a 0, o volante Adriano quer seguir sendo prestigiado pelo técnico Felipe Conceição. Para isso, trabalhar forte é a receita.

Entrevistado nesta terça-feira (9) na Toca da Raposa II, Adriano destacou as dificuldades que o time enfrentou para somar os primeiros três pontos no Campeonato Mineiro; a principal delas, as condições da Arena do Jacaré, palco do confronto do último sábado. Cabe lembrar que a URT não pôde mandar o jogo em Patos de Minas, já que a cidade está na "onda roxa" da Covid-19.

"Eram muitos jogadores jovens, eu era um deles, o estádio estava recém-inaugurado, o gramado não estava em condições ideais", pontuou o volante.

Já pensando no São Raimundo, adversário da Raposa pela primeira fase da Copa do Brasil, Adriano espera um Cruzeiro bastante ousado em Roraima. A partida está marcada para esta quinta-feira (11) e o time mineiro precisa de um empate para avançar.

"Temos que ter a postura que o nosso treinador sempre pede, jogar bastante ofensivo, no campo do adversário, pressão, buscando sempre o gol", finaliza o jogador.

O confronto contra o São Raimundo será disputado em Boa Vista. A bola rola a partir das 19h15.