Titular do Cruzeiro na estreia da temporada, o jovem atacante Alexandre Jesus está de saída da Raposa.

O jogador de 19 anos foi liberado pela Raposa para acertar com o Fluminense, com ao clube estrelado mantendo um percentual (não revelado) dos direitos econômicos de Jesus, em caso de futuras transferências.

A rescisão do contrato do atacante com o Cruzeiro já foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), desta segunda-feira (28).

Da esperança à frustração

Com a grande reformulação do elenco estrelado no início da temporada, Alexandre Jesus foi alçado ao time principal pelo então técnico Adílson Batista.

Jesus, inclusive, foi titular nos dois primeiros jogos da Raposa na temporada, contra Boa Esporte e Villa Nova, pelo Campeonato Mineiro.

Ao todo, foram cinco jogos pela equipe de cima do Cruzeiro, e um gol marcado, no empate em 2 a 2 com São Raimundo-RR, na primeira fase da Copa do Brasil.

De volta ao time sub-20, Alexandre Jesus foi afastado do grupo no início de novembro, após ter cometido um ato de indisciplina considerado “gravíssimo” pela diretoria, juntamente com mais cinco colegas de time, também punidos.

Jesus tinha contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2022.