O volante Tchê Tchê está muito próximo de sua 50ª partida trajando a camisa do Atlético. A marca pode ser atingida nesta terça-feira (16), caso entre em campo diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dos 49 confrontos disputados até agora, o meio-campista soma 33 vitórias, dez empates, seis derrotas e um gol marcado pelo Galo (no empate em 1 a 1 com a Chapecoense, no Mineirão).

Vindo do São Paulo, Tchê Tchê foi anunciado como reforço alvinegro em 6 de abril deste ano. A estreia aconteceu cinco dias depois, no revés para o Cruzeiro, por 1 a 0, no Gigante da Pampulha, pelo Mineiro.

Homem de confiança de Cuca, perdeu espaço no meio de campo atleticano em função das ótimas performances de Allan e Jair.

Depois de um período no banco de reservas, foi titular nas três últimas partidas do time, as vitórias sobre Grêmio (2 x 1), América (1 x 0) e Corinthians (3 x 0), uma vez que Jair não estava em plenas condições de começar jogando.

Em entrevista ao Podpah, em 31 de agosto, Tchê Tchê ressaltou o sonho de vestir a camisa preta e branca.

"O Galo é uma parada muito louca. Hoje eu estou lá e tem um cara pelo qual eu já torcia muito, que é o Réver. Eu gritava 'Eu acredito!'. Os caras viraram jogo em final de Libertadores; depois de perderem de 2 a 0, eles foram para o Mineirão e ganharam e levaram nos pênaltis. E eu via que o 'bagulho' é do povo. Eu estou realizando um sonho. Eu me via assim, é um sonho para mim. Muito da hora”, disse.

