Presente em 31 dos 46 jogos realizados pelo Atlético em 2020, sendo 22 apenas no Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Guga alimenta um sonho pessoal: na temporada que se aproxima, ele espera estar entre os convocados para disputar a Olimpíada de Tóquio, no Japão.

Entrevistado desta terça-feira (26) na Cidade do Galo, de forma remota, o dono da posição no alvinegro destacou a evolução que teve de 2019 para cá. Segundo Guga, a evolução na parte defensiva foi a maior que teve com a camisa preta e branca.

"Evoluí muito em todos os aspectos. Ano passado foi minha primeira Série A. Da última temporada para esta, pude amadurecer muito, ainda mais na parte defensiva. Foi minha maior evolução. Treinei muito para isso e estou tendo boas respostas; tenho muito a crescer e estou no caminho certo", destacou o lateral-direito.

Sobre a participação nos Jogos de Tóquio, Guga deixou clara a intenção de ser uma das peças que brigarão pela segunda medalha de ouro do país no torneio.

“A expectativa é muito grande (para a Olimpíada). É um sonho. Espero que eu consiga realizá-lo. Conforme vai chegando perto, a expectativa vai aumentando, até por já ter participado do Pré-Olímpico. Venho trabalhando muito forte para estar ainda mais preparado. Claro, com as boas atuações - e que eu possa mantê-las - para, se Deus quiser, conquistar essa vaga nas Olimpíadas”, finalizou.