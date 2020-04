O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD), baseado na resolução do STJD, abriu a possibilidade de converter todos os processos em andamento em doações para a campanha de arrecadação da Federação Mineira de Futebol, no combate ao coronavírus.

A ação tem como intuito proporcionar aos clubes profissionais e do amadores, a oportunidade de encerrarem pendências junto ao tribunal e, com o olhar social, mobilizar futebol mineiro no enfrentamento à pandemia que mudou a rotina das pessoas nos quatro cantos do planeta.

De acordo com Gabriel Cunha Pereira, procurador do TJD, e-mails serão enviados aos clubes nos próximos dias e, aqueles interessados em realizar os acordos, terão que retornar o contato até dia 30 de abril para que haja a homologação. Batido o martelo entre as partes, as entidades terão até três dias para comprovar o depósito na conta da entidade maior do futebol estadual.

"Como o código brasileiro obriga que o clube infrator pague uma multa em dinheiro, decidimos cobrar um valor simbólico e, o restante, oferecido à campanha realizada pela Federação", explica Gabriel ao Hoje em Dia.

"Como a secretaria do TJD está fechada, devido à pandemia, não sabemos quantos processos estão em andamento. Por isso, a nossa ideia de mandar e-mails a todos os clubes profissionais e amadores. Os interessados terão que nos procurar para que façamos a negociação", acrescenta.