Ao entrar no decorrer do jogo contra o Atlético, na final do Campeonato Mineiro, no último sábado (20), o meia Thiago Neves começou uma nova saga dentro do Cruzeiro: retomar a condição de titular em meio a um setor recheado de boas opções. Após dar fim a um período de mais de um mês sem atuar, em recuperação de um problema na panturrilha direita, o camisa 10 voltará a iniciar uma partida, no lugar de Rodriguinho, concorrente direto por posição.

Apesar da gana de querer mostrar serviço novamente, o próprio TN10 não sabe se vai aguentar jogar os 90 minutos do duelo desta terça-feira (23) diante do Deportivo Lara, no Metropolitano de Lara, na Venezuela, pela quinta rodada do grupo B da Libertadores.

“Estarei preparado para o tempo que eu puder ficar em campo. Me preparei nas duas últimas semanas. Volto agora a atuar em um jogo fora de casa pela Libertadores. Faremos o melhor para que o time continue nessa pegada”, salientou o armador.

Com a camisa azul e branca, Thiago Neves computa 117 partidas e 32 gols. Atualmente, ele disputa uma posição com Rodriguinho, Pedro Rocha e Marquinhos Gabriel.

O Cruzeiro é o líder de sua chave, com 12 pontos, sete a mais que o Deportivo Lara. O Emelec é o terceiro colocado, com três pontos, e o Huracán, o lanterna, com um.

A Raposa fará mais uma partida na fase de grupos, no dia 8 de maio, contra o Emelec, no Mineirão.