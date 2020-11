“Um sonho realizado na carreira”. É desta forma que o atacante William Pottker classifica sua chegada à Toca da Raposa II, como primeiro reforço da Era Felipão na Série B do Campeonato Brasileiro. Por meio de um comunicado na tarde desta terça-feira (3), o atacante, vindo do Internacional, disse se sentir “privilegiado por estar usando essa camisa”.

“Acredito que todos os atletas que chegam ao Cruzeiro realizam um sonho, vestir uma camisa de tamanha grandeza. Espero representá-la da melhor forma possível, com muita força, dedicação e sempre pensando nos objetivos do clube”, afirmou o jogador.

Artilheiro do Brasileiro de 2016 pela Ponte Preta (16 gols) e um dos principais atletas do Inter na Série B de 2017 (dez gols), Pottker se junta a um elenco que vem brigando na parte de baixo da tabela de classificação, mas que, hoje, se encontra fora da zona de rebaixamento, em 16° lugar, com 20 pontos.

"Um grupo bom, com grandes jogadores. A gente vê o perfil dos aletas. O Fabio é um cara do bem, tem o Marcelo Moreno, o Manoel, grandes jogadores que nosso elenco possui. Esperamos com esses jogadores e a ajuda do professor Felipão voltar à elite do futebol brasileiro”, diz.

Atualmente, o Cruzeiro está a 11 pontos do quarto colocado, o Juventude.

William Pottker chegou ao Cruzeiro com um contrato de quatro anos. A Raposa possui 50% dos direitos econômicos do atacante, que marcou apenas um gol em 16 partidas em 2020 pelo Internacional.