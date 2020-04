Há exatos nove anos, também num 17 de abril, o Atlético aplicava a sua maior goleada em jogos do Estadual, considerando este milênio, iniciado em 2001. A vitória por 7 a 1 sobre o América, de Teófilo Otoni, teve brilho especial do atacante Magno Alves, que emplacou um hat-trick naquela tarde.

Comandado pelo técnico Dorival Júnior, o time alvinegro não deu chances ao adversário da 11ª rodada do Campeonato Mineiro. Com os estádios da capital passando por obras para a Copa do Mundo de 2014, o duelo teve mando atleticano, mas na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Do elenco atual, apenas o zagueiro Réver estava em campo; ele, inclusive, era o capitão naquele domingo. O lateral-direito Patric, que encaminhou sua ida para o sport-RE recentemente, também era titular, assim como Leonardo Silva, ex-zagueiro do Galo que pendurou as chuteiras no início do ano.

O confronto contra o alvirrubro também foi especial para o ex-lateral Mancini. O gol anotado aos 22 minutos do primeiro tempo, foi o primeiro dele pelo clube, após a última passagem, em 2022. O meio Giovanni Augusto, que balançou a rede aos 10 da segunda etapa, também sentiu gosto especial, já que aquele era o seu primeiro tento pelo alvinegro.

Considerando todas as competições de 2001 para cá, a maior goleada atleticana foi contra o IAPE, do Maranhão. Também em 2011, o alvinegro de minas aplicou um sonoro 8 a 1 pela Copa do Brasil. Em 2008 e em 2010, o Galo superou Palmas e Juventus-AC, respectivamente, por 7 a 0.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 7 x 1 AMÉRICA-TO

Motivo: 11ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 16/4/2011

Estádio: Arena do Jacaré

Cidade: Sete Lagoas (MG)

Gols: Magno Alves (14’) (76) (88), Mancini (22), Renan Oliveira (36) (55), Giovanni Augusto (56)

Pagantes: 6.340

Renda: R$ 30.457,50

Árbitro: Cleisson Veloso Pereira

Auxiliares: Márcio Eustáquio Santiago e Wesley Moreira de Carvalho

Cartões amarelos: Patric, Mancini (Atlético)

Atlético

Renan Ribeiro; Patric, Leonardo Silva, Réver e Guilherme Santos; Fillipe Soutto, Serginho, Jackson (Giovanni Augusto) e Renan Oliveira (Daniel Carvalho); Magno Alves e Mancini (Neto Berola). Técnico: Dorival Júnior.

América-TO

Eládio; Osvaldir, Luiz Henrique, Jadson (Júnior Pereira) e Bruno Barros; Luizinho, Felipe Dias, Leandrinho (Chrys) e Wellington (Araújo); Rogério Ávila e Jonatas Obina. Técnico: Gilmar Estevam.

​