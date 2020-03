O Atlético havia anunciado nessa quarta-feira (25) seu novo coordenador de análise de desempenho, Gustavo Nicoline Bernardes, que coleciona passagens por Cruzeiro, Figueirense, Vasco e Palmeiras. E nesta quinta (26), o primeiro reforço da Era Alexandre Mattos falou a respeito deste novo desafio, agora pelo clube alvinegro, retomando a parceria com o diretor de futebol.

“Estou muito feliz em compor a comissão técnica do Galo, através do convite do Alexandre Mattos, e me sinto um afortunado em poder trabalhar com Jorge Sampaoli, treinador reconhecido mundialmente. Espero poder ajudar o Galo nesta jornada e ganhar títulos para o clube”, declarou Gustavo ao site oficial do time alvinegro.

O analista de desempenho já havia trabalhado com Mattos no Cruzeiro (em 2012 e 2013) e também no Palmeiras (onde Gustavo permaneceu nos últimos cinco anos, período que abrangeu a parceria).

Agora, espera começar com o pé direito em sua primeira temporada pelo Galo. “Qualquer profissional do futebol tem vontade de trabalhar no Atlético, uma das maiores instituições do futebol mundial, que completou ontem (quarta) 112 anos”, destacou.

Gustavo Nicoline trabalha com futebol desde 2004 e é licenciado pela CBF Academy para Treinador de Futebol (Licença B).