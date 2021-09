A entrada do torcedor do Atlético no Mineirão, para o duelo desta terça-feira, às 21h30, com o Palmeiras, pela semifinal da Copa Libertadores, foi marcada pela tolerância no horário de fechamento dos portões do estádio.

Previstas para serem cerradas às 20h30, conforme estipulado pelos organizadores do jogo, as catracas que dão acesso ao Gigante da Pampulha foram efetivamente travadas quase 30 minutos depois.

De acordo com os prestadores de serviços que trabalharam nos portões, as entradas foram fechadas progressivamente desde as 20h30, para incentivar as últimas pessoas que estavam do lado de fora do estádio.

Certo é que a estratégia deu certo em sua maior parte, já que, diferentemente do jogo contra o River Plate, em agosto, a multidão que se concentrou nos arredores do Mineirao, foi se dispersando a partir das 19h30, horário em que os portões foram abertos.

Atrasados e furtos

Como esperado, alguns torcedores não conseguiram chegar a tempo de entrar no estádio, nem mesmo com a tolerância no horário de fechamento das catracas.

A correria em busca de uma tentativa em outro portão foi a tônica para alguns torcedores.

Mais cedo, um fato lamentável marcou a entrada da torcida no estadio.

Em um dos portões que davam acesso à Esplanada, um torcedor foi detido por policiais militares, acusado de furtar celulares na fila que dava acesso ao portão.

A confusão, que teve direto a grades derrubadas e revolta de outros torcedores que acompanharam a cena, terminou com o suspeito sendo levado para a delegacia do Mineirão.